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Длительная езда за рулем отупляет24 июля в 13:57

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Как и просмотр телевизора.

Длительная езда за рулем снижает интеллект. К такому выводу пришли британские ученые, пишет Independent.

В пятилетнем исследовании влияния сидячего образа жизни на умственные способности приняли участие более полумиллиона человек в возрасте от 37 до 73 лет. Периодически они проходили тесты на определение уровня интеллекта и качество памяти, передает "Уралинформбюро".

У 93 000 человек, ежедневно проводивших за рулем более двух часов, показатели оказались ниже и продолжали падать более быстрыми темпами, чем у остальных. Аналогичный эффект выявлен и у любителей посидеть перед телевизором дольше трех часов.

Подобное явление врач-эпидемиолог из университета Лестера Кишан Бакраниа объясняет тем, что вождение вызывает стресс и усталость, негативно влияющие на когнитивных функциях.

"Если раньше в снижении умственных способностей в зрелом возрасте винили курение и плохое питание, то теперь к этим факторам стоит добавить и вождение", - резюмирует он.

Для стимуляции работы мозга ученый предлагает использовать специализированные компьютерные игры.

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