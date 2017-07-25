На развитие инфраструктуры.

Правительство Свердловской области приняло решение о выделении дополнительных 7,3 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры. Деньги пойдут в Краснотурьинск, Невьянск, Алапаевск и Горноуральский округ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Невьянску предоставляется порядка 800 тысяч рублей на установку туалетных модулей на прилегающей к наклонной башне Демидовых территории. Горноуральскому городскому округу выделены 2,2 миллиона рублей для обустройства "Висимского центра культуры", музея быта и ремесел, музея Мамина-Сибиряка, а также "Музейного комплекса".

Алапаевскому району предназначены 1,4 миллиона рублей, которые позволят улучшить инфраструктуру Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства. Еще 2,9 миллионов бюджетных рублей направят в Краснотурьинск на музей горной машинерии под открытым небом.

Стоит отметить, что в августе 2017 года планируется провести дополнительный конкурсный отбор муниципальных образований на получение еще 3,5 миллиона рублей нераспределенных субсидий.