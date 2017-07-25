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Мигранты везут на Средний Урал туберкулез и ВИЧ24 июля в 15:08

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Туберкулез, ЗППП и ВИЧ представляют собой тройку заболеваний, чаще всего "ввозимых" легальными мигрантами на территорию Свердловской области.

Как рассказал "Уралинформбюро" замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Юровский, среди обследованных в 2016 году 63 000 иностранных граждан у 224 были выявлены инфекционные болезни. На первом месте – туберкулез (118 случаев), на втором – инфекционные заболевания, передающиеся половым путем (68), и на третьем – ВИЧ (38).

"В первом полугодии 2017 года в связи с общим увеличением количества мигрантов в области цифры несколько выросли. На 38 с лишним тысяч обследованных иностранцев – 67 случаев туберкулеза, 37 – ЗППП и 24 – ВИЧ", - уточнил санитарный врач.

Во избежание распространения инфекций региональный Роспотребнадзор готовит пакет документов для выдворения больных иностранцев за пределы РФ. Однако более чем в половине случаев мигранты с опасными заболеваниями остаются на территории страны. "Решения о нежелательности пребывания, направленные по местам регистрации мигрантов, возвращаются обратно в Роспотребнадзор, поскольку в указанных местах их (мигрантов - прим.ред.) не оказывается", - говорит Юровский.

Поток мигрантов, приезжающих на территорию Среднего Урала, в 2017 году вырос на 23%. За 6 месяцев текущего года в регион прибыло 78,5 тысячи иностранных граждан, тогда как за полный 2016 год – 121 тысяча.

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