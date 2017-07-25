Расплодились.

В охотничий сезон на Среднем Урале к добыче планируется 460 бурых медведей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Для охоты в период с 1 августа по 31 октября 2017 года выдадут на треть больше разрешений, чем в прошлом году. В прошлом году убить медведя разрешили 344 охотникам. Правда, удачно охота завершилась тогда только для 181 из них.

Количество выданных разрешений на добычу бурых медведей в разные годы рассчитывается исходя из численности животных. Так, в 2016 году косолапых на Среднем Урале было 4210.

Случаев незаконной охоты на бурых медведей в 2017 году департаментом зафиксировано не было.