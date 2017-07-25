С подачи "Уралинформбюро".

В Первоуральске прокуратура закрыла несанкционированную свалку, действовавшую более 60 лет. Со свозивших туда отходы организаций взыскано 853 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

ООО "Форвест" и ЗАО ПКП "Сталь маркет" не удалось обжаловать решение суда, вынесенного по результатам прокурорской проверки.

В леса вокруг Билимбая сотрудники надзорного ведомства отправились после публикации "Лесная свалка в Первоуральске: у мэрии за пазухой". Чуть менее года назад "Уралинформбюро" рассказало, что на полигоне незаконно складируются ТБО, в частности, пыль с фильтров Первоуральского новотрубного завода.

По данным источников агентства, "Форвест" арендовал большие участки леса в Первоуральском городском округе, в том числе территорию мусорного полигона. А "Сталь маркет" в связке с муниципальным "Городским хозяйство" без лицензии принимал отходы у управляющих компаний.

В ходе проверки выяснилось, что на 6,5 гектара в Билимбаевском лесничестве мусор начали сваливать еще в 1953 году. Участок был отведен отделу коммунального хозяйства Первоуральского горисполкома на 10 лет с правом вырубки леса. По окончании срока пользования землю предстояло рекультивировать, однако этого сделано не было - в лесу продолжали складировать ТБО.

Последние 12 лет мусор на участок свозили "Форвест" и "Сталь маркет", нанеся ущерб экологии в 853 миллиона рублей.

Прокуратура подала в Первоуральский горсуд иск о разработке проекта рекультивации земли и ее фактическом проведении. Суд требования удовлетворил - администрацию городского округа Первоуральск, ООО "Форвест", ЗАО ПКП "Сталь маркет" обязали разработать соответствующий проект и "восстановить" участок к 31 декабря 2018 года. Также компании должны в равных долях (по 426,5 миллиона рублей) возместить нанесенный природе ущерб. Обжаловать данное решение им не удалось, оно вступило в силу.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.247 УК РФ (хранение или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Стоит отметить, что "мусорный" вопрос один из самых наболевших для Первоуральска. В 2019 году город, согласно областной схеме по обращению с отходами, должен превратиться в один из трех крупных хабов, принимающий на сортировку не только свои ТБО (до 9,5 миллиона тонн ежегодно), но и весь поток из соседних муниципалитетов. Однако у города нет ни одной санкционированной свалки.

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