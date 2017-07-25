ММК потратит на благие дела почти 160 миллионов рублей24 июля в 16:50
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В помощь детям и пенсионерам.
Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд "Металлург" (крупнейший благотворитель – ПАО "ММК") утвердил бюджет на осень 2017 года. Он составил 159, 9 миллиона рублей. Средства пойдут на празднование Дня металлурга и города, а также Дня знаний.
В этом году ММК отмечает 85-летний юбилей. Средства из благотворительного фонда направят на экскурсии на комбинат, поездки, праздничные чаепития, мероприятия на базах школ и детских клубов.
В торжествах в честь Дня металлурга и Дня города примут участие 5 660 пенсионеров из Агаповского и Кизильского районов. Они получат продуктовые наборы, также оплаченные из средств фонда.
Благотворители окажут поддержку в мероприятиях, посвященных Дню знаний. В них поучаствует свыше 10 000 школяров из Магнитогорска и близлежащих сел. Будет оказана благотворительная помощь 28 специализированным и интернатным учреждениям.
Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", материальную помощь для приобретения школьных принадлежностей получат родители 1 600 первоклассников.
Для детей из семей, потерявших кормильца из-за несчастного случая на производстве, будет организована загородная поездка, а для первоклассников с ограниченными возможностями здоровья – праздник с вручением подарков.
Еще 886 школьников из многодетных семей получат канцелярские товары.
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