В помощь детям и пенсионерам.

Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд "Металлург" (крупнейший благотворитель – ПАО "ММК") утвердил бюджет на осень 2017 года. Он составил 159, 9 миллиона рублей. Средства пойдут на празднование Дня металлурга и города, а также Дня знаний.

В этом году ММК отмечает 85-летний юбилей. Средства из благотворительного фонда направят на экскурсии на комбинат, поездки, праздничные чаепития, мероприятия на базах школ и детских клубов.

В торжествах в честь Дня металлурга и Дня города примут участие 5 660 пенсионеров из Агаповского и Кизильского районов. Они получат продуктовые наборы, также оплаченные из средств фонда.

Благотворители окажут поддержку в мероприятиях, посвященных Дню знаний. В них поучаствует свыше 10 000 школяров из Магнитогорска и близлежащих сел. Будет оказана благотворительная помощь 28 специализированным и интернатным учреждениям.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", материальную помощь для приобретения школьных принадлежностей получат родители 1 600 первоклассников.

Для детей из семей, потерявших кормильца из-за несчастного случая на производстве, будет организована загородная поездка, а для первоклассников с ограниченными возможностями здоровья – праздник с вручением подарков.

Еще 886 школьников из многодетных семей получат канцелярские товары.