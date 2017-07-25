×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ММК потратит на благие дела почти 160 миллионов рублей24 июля в 16:50

  • Текст

В помощь детям и пенсионерам.

Магнитогорский городской благотворительный общественный фонд "Металлург" (крупнейший благотворитель – ПАО "ММК") утвердил бюджет на осень 2017 года. Он составил 159, 9 миллиона рублей. Средства пойдут на празднование Дня металлурга и города, а также Дня знаний.

В этом году ММК отмечает 85-летний юбилей. Средства из благотворительного фонда направят на экскурсии на комбинат, поездки, праздничные чаепития, мероприятия на базах школ и детских клубов.

В торжествах в честь Дня металлурга и Дня города примут участие 5 660 пенсионеров из Агаповского и Кизильского районов. Они получат продуктовые наборы, также оплаченные из средств фонда.

Благотворители окажут поддержку в мероприятиях, посвященных Дню знаний. В них поучаствует свыше 10 000 школяров из Магнитогорска и близлежащих сел. Будет оказана благотворительная помощь 28 специализированным и интернатным учреждениям.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", материальную помощь для приобретения школьных принадлежностей получат родители 1 600 первоклассников.

Для детей из семей, потерявших кормильца из-за несчастного случая на производстве, будет организована загородная поездка, а для первоклассников с ограниченными возможностями здоровья – праздник с вручением подарков.

Еще 886 школьников из многодетных семей получат канцелярские товары.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×