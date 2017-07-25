Китайцы в Екатеринбурге ведут себя "тише травы"24 июля в 17:03
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В отличие от выходцев из СНГ.
Мигранты из Китая практически не фигурируют в сводках правоохранителей Среднего Урала. Как сообщила "Уралинформбюро" начальник управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Ольга Петрова, большинство приезжих из Китая – это "визовики", то есть те, кто приезжает с визами и оформляют разрешительные документы. "Сколько обращений поступает (в полицию – прим. ред.) – в основном это граждане СНГ", - отметила она.
Традиционные лидеры по численности среди мигрантов на Среднем Урале - прибывшие из Таджикистана (46% от общего числа) и Киргизии (порядка 20%). Число приезжих из Поднебесной в этом году составило 9%.
По словам Петровой, все больше на Средний Урал приезжает уроженцев Армении, Беларуси и Казахстана (работающих в соответствии с законодательством без разрешительных документов). Кроме того, расширяется география визовых стран: Греции, Германии, Португалии, Бразилии, Грузии, Египта, Индонезии и так далее. Из экзотических стран в Свердловскую область прибывают граждане Кот-д'Ивуара и Гвинеи.
Ситуация с притоком мигрантов, говорит начальник миграционного управления, остается стабильной: если в 2016 году в регион прибыло 144 тысячи иностранных граждан, то за 6 месяцев 2017 года – 78,5 тысячи (прирост на 23%). 70% мигрантов – это граждане трудоспособного возраста. Кроме того, прослеживается тенденция в миграции семьями (рост - с 15% до 19%).
"На территории Свердловской области традиционно находится от 110 до 140 тысяч иностранцев. Сегодня это 122 тысячи. Работу как цель въезда назвали больше 64% въехавших иностранных граждан, 21% обозначили цель приезда как "частную". Радует, что из года в год, хоть и ненамного, растет количество иностранных студентов", - отмечает Петрова.
При этом актуальной остается борьба с нелегальной миграцией. За январь-июнь 2017 года зафиксировано более 19,5 тысячи административных правонарушений в сфере миграции. За пределы региона и РФ выдворено 209 человек, 905 материалов направлены на возбуждение уголовных дел.
"Увеличивается число уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией. Но, к счастью, жители области очень активные. Если замечают подозрительные квартиры (по 5 человек выходят-заходят), то пишут нам, звонят. А мы незамедлительно реагируем", - подытожила Ольга Петрова.
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