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Челябинцы покрылись сыпью после купания в Тургояке24 июля в 19:00

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Пляж до сих пор не закрыт.

Жители Южного Урала жалуются на сыпь после купания в одном из самых чистых озер региона – Тургояке. Сообщения об этом и фото пострадавшие выкладывают в социальных сетях.

"Не аллергия это точно. В пятницу эту двое моих детей провели с бабушкой на золотом пляже. Все в том числе Бабушка в такой сыпи. Не может быть аллергии у всех и сразу". "У меня одного ребенка второй день откапывают в реанимации, второго положили в кишечное отделение, у самой и у старшего ребенка тоже сыпь", – пишут отдыхавшие (орфография и пунктуация авторов, - прим.ред.).

Высыпания у туристов стали появляться несколько дней назад. Но пляж до сих пор не закрыт. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора, к ним жалоб не поступало.

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