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Россияне не боятся потерять работу из-за автоматизации24 июля в 17:35

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Проиграть роботам страшатся менее четверти работников.

Менее четверти россиян боятся потерять работу из-за автоматизации процессов. Они считают, что изменения коснутся в основном низкоквалифицированных специалистов, а в России каждый второй в возрасте 25-64 года имеет высшее образование. К таким выводам пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Были опрошены сотрудники HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. Только 24% респондентов считают, что могут лишиться места из-за скорой автоматизации процессов в их области. В основном, это представители сферы услуг без высшего образования или достаточного опыта: консультанты по продукту (20%), продавцы (15%), операторы колл-центров (14%), представители печатного дела (7%) и младшие HR-специалисты (3%). Остальные не опасаются за свою работу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

На конференции HR-Challenge, которая прошла в рамках проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", директор по развитию HeadHunter Борис Вольфсон рассказал, что в течение одного-двух лет компьютерные системы научатся принимать решения как средние HR-специалисты. Через три-пять лет они выйдут на уровень лучших HR-специалистов.

Bloomberg в своем исследовании отмечает, что роботы начинают справляться со все большим числом человеческих задач, поэтому в век автоматизации больше всего лишиться работы рискуют занятые в сфере услуг. Среди них оказались работники торговых центров, консультанты страховых компаний, а также представители низкооплачиваемых профессий.

Сейчас технологический прогресс не создает новые рабочие места, а сокращает их количество. В США в 2016 году на сферу услуг пришлось три четверти сокращений более чем в 350 секторах экономики. До этого потеря рабочих мест на производствах сильно превышала снижение занятости во всех остальных областях.

За первые четыре месяца 2017 годв в торговых центрах Америки стало работать на 26 800 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом занятость в угледобывающей промышленности сократилась всего на 2 800 человек.

Исследователи Оксфордского университета считают, что под угрозой находится примерно половина рабочих мест США, в особенности низкооплачиваемые профессии. Меньше всего рискуют остаться "на улице" специалисты с учеными степенями (инженеры, физики и другие) и врачи разных категорий. По прогнозу McKinsey Global Institute, вскоре роботы смогут в совершенстве исполнять около трети задач, включенных в 60% профессий.

"Сегодня автоматизация идет семимильными шагами, упрощая поставленные перед человеком задачи, - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – В то же время это означает, что через несколько, возможно, десятков лет присутствие человека при выполнении тех или иных действий не потребуется. С одной стороны, это может означать сокращение рабочих мест некоторых профессий, с другой – могут быть автоматизированы лишь отдельные задачи".

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года . Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании.

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