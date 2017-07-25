Ликвидировав стихийные свалки.

Сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") провели субботник в тундре. Активисты откликнулись на обращение властей Нового Уренгоя помочь в уборке пригородной территории.

Ликвидировать несанкционированные свалки в рамках акции "За чистый город" работники предприятия отправились после трудовой смены.

На улице Набережной они убрали не только окурки, бутылки и фантики – масштаб загрязнения оказался намного шире. С берега реки волонтеры вывезли автопокрышки, катушки от кабеля, доски, провода и даже кресла.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, среди борцов за чистоту оказалась практикантка Дина Ибрагимова. Студентка университета нефти и газа имени Губкина приехала за практическим опытом. Девушку порадовало, что коллектив не только успешно выполняет производственные задачи, но и решает экологические проблемы. По словам Дины, во время генеральной уборки на природе она поняла, что после вуза хотела бы работать в этом Обществе.

Представители городских властей отметили, что помощь таких предприятий, как АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", в субботниках неоценима. Они располагают необходимыми ресурсами – спецтехникой, инвентарём, а, главное, людьми, которые берегут город, где живут и работают.