Добиваясь ослабления режима.

В Нижнем Тагиле в ИК-5 заключенные объявили голодовку. По словам правозащитников, в акции участвуют более 70 человек. Они жалуются на вымогательство и избиения.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области "Уралинформбюро" заявили, что от приема пищи отказываются только 15 человек. Они хотят ослабления режима.

"То у них несколько жен, они хотят с ними со всеми видеться, то они хотят говорить на иностранном языке. Это колония строгого режима. Там отбывают наказание террористы, педофилы, убийцы. Для них существует режим, который они должны соблюдать. Они понимают, что по УДО им не выйти, поэтому они добиваются ослабления режима.", - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Там добавили, что голодающие изолированы от других осужденных. С ними работают медики, психологи и руководство колонии.

По факту голодовки проводит проверку прокуратура.