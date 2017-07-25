×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В тагильской колонии голодают заключенные24 июля в 18:17

  • Текст

Добиваясь ослабления режима.

В Нижнем Тагиле в ИК-5 заключенные объявили голодовку. По словам правозащитников, в акции участвуют более 70 человек. Они жалуются на вымогательство и избиения.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области "Уралинформбюро" заявили, что от приема пищи отказываются только 15 человек. Они хотят ослабления режима.

"То у них несколько жен, они хотят с ними со всеми видеться, то они хотят говорить на иностранном языке. Это колония строгого режима. Там отбывают наказание террористы, педофилы, убийцы. Для них существует режим, который они должны соблюдать. Они понимают, что по УДО им не выйти, поэтому они добиваются ослабления режима.", - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Там добавили, что голодающие изолированы от других осужденных. С ними работают медики, психологи и руководство колонии.

По факту голодовки проводит проверку прокуратура.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×