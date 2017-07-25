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flydubai запускает рейсы в три российских города24 июля в 19:49

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В октябре.

Авиакомпания flydubai будет летать в Воронеж, Махачкалу и Уфу. Рейсы из Дубая в Махачкалу и Воронеж начнут выполняться с 31 октября и 29 октября 2017 года соответственно дважды в неделю. Полеты в Уфу стартуют 31 октября. Их частота - три раза в неделю.

Стоимость возвратных билетов ("туда-обратно") из Воронежа составит от 18,5 тысяч рублей, из Махачкалы - от 17,5 тысяч рублей, из Уфы - от 19 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Сейчас flydubai летает в семь российских городов - Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Ростов-на-Дону и Самару.

Стоит отметить, что в этом году в связи с упрощением визового режима количество авиаперевозок между Россией и Дубаем существенно возросло. Сейчас граждане РФ автоматически получают бесплатную визу по прибытии в ОАЭ сроком на 30 дней.

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