Штрафы увеличат в 10 раз.

Штрафы за передачу в учреждения уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов или веществ могут вырасти в 10 раз - до 30-50 тысяч рублей. Ужесточение наказания должно касаться должностных лиц, защитников и персон, оказывающих юридическую помощь на законных основаниях. Соответствующие поправки в статьи 2.5 и 19.12 Кодекса об административных правонарушениях подготовило Министерство юстиции РФ.

Сегодня санкции данных статей предусматривают штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией передаваемого. Однако они малоэффективны. В связи с этим было предложено внести изменения в КоАП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минюста.

Принятие поправок позволит повысить эффективность противодействия передаче запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС. Это, в свою очередь, положительно скажется на криминогенной ситуации и будет способствовать снижению количества повторных преступлений и правонарушений, считают в министерстве.