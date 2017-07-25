За три года.

За последние три года в России резко увеличилось число верующих и "в какой-то мере религиозных" людей, сообщили "Уралинформбюро" в Левада-центре. Сейчас их в сумме 53%, в 2014 году было всего 35%. Конкретно число атеистов уменьшилось – с 26% до 13%.

28% опрошенных считают, что церковь должна оказывать влияние на государственную политику. Против выступили 58% ("скорее нет" - 36% и "определенно нет" – 22%)

При этом 39% россиян считают, что церковь оказывает ровно столько влияния на государственную политику, сколько должно быть. 23% думают, что этого влияния слишком много или "немного больше, чем необходимо".