Из бюджета.

Резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге планируют реконструировать и превратить его терем во дворец. На улучшение жилищных условий "российского Санты" потребуется 350 миллионов рублей. Получить их губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассчитывает от Минкульта РФ, передает "Уралинформбюро".

"Пропускная способность терема Деда Мороза - не более 6-6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство. Мы заявились в Минкульт, заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено", - цитирует главу региона "Интерфакс".

Если проект попадет в федеральную программу, строительство дворца начнется уже в 2017 году.