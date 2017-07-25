Россияне получат право самостоятельно выбирать госномер для машиныСегодня в 10:13
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Не выходя из автосалона.
Российские автомобилисты смогут получать номера и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в дилерском центре без оформления доверенности. Данная норма прописана в новой редакции закона "О государственной регистрации транспортных средств" - документ вскоре будет передан в Госдуму, пишет "Коммерсантъ".
Сейчас, чтобы получить номер на новую машину без визита в МРЭО ГИБДД, ее владелец должен написать доверенность на сотрудников автосалона. С принятием закона заработает другая схема: данные из дилерского центра будут направляться в ГИБДД для электронной регистрации. После этого менеджер заберет из подразделения СТС, напечатает номера и отдаст их хозяину машины.
Стоимость данной услуги предстоит установить ФАС. В настоящее время получение номеров в салоне по доверенности стоит от 6000 рублей, передает "Уралинформбюро".
Помимо этого документом вводятся термины "государственный регистрационный знак" (сама металлическая пластина со знаками защиты) и "государственный регистрационный номер" (присваиваемый авто набор цифр и букв). Выбрать номер, как предполагается, автолюбители смогут на свой вкус, однако порядок проведения данной процедуры еще не установлен. С ним предстоит определиться правительству.
Облегчат жизнь и хозяевам ржавых железных коней с нечитаемыми идентификационными номерами. Такие машины будут однократно проходить через эксперта-криминалиста, после чего получать допмаркировку с VIN. Сегодня подобная технология применяется при регистрации машин без каких-либо номеров на агрегатах.
При этом изготовителей номеров возьмут под госконтроль. Компании должны будут иметь спецоборудование, условия для хранения номеров, систему учета продукции и прочее, после чего их впишут в специальный реестр.
По мнению экспертов, все эти нововведения существенно облегчат жизнь и автовладельцам, и инспекторам ГИБДД.
Стоит отметить, что в последнее время получение госномеров на Урале проходит "нескучно". То автомобилистам в Югре и Прикамье выдают знаки с крымским кодом "82", то екатеринбуржцы становятся невольными обладателями "правительственных" номеров серии "ААА 196". По имеющимся данным, в очереди на выдачу простым обывателям - номера "полицейской" серии "ЕАА" и прокурорские "СВМ".
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