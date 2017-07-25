И еще 12 химических веществ.

Растения "Мимоза хостилис" попало в список запрещенных веществ в России. Соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" вступило в силу 25 июля. В обновленный список кроме растения добавили еще 12 наркотических и психотропных средств.

Мимоза попала в опалу из-за психоактивного вещества диметилтриптамина в составе. Документ устанавливает крупный и особо крупный объем культивирования растения – от 10 и от 100 растений соответственно, передает "Уралинформбюро".