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Россиянам разрешат голосовать за соседей на собраниях собственниковСегодня в 10:52

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Чтобы ускорить принятие решений.

Россиянам могут разрешить голосовать за соседей на общих собраниях собственников жилья. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму РФ, пишут федеральные СМИ.

Согласно документу, в голосовании будут принимать участие не все жильцы, а только делегаты от каждого этажа. Их будут выбирать на срок от 3 до 7 лет на полноценных собраниях.

По мнению авторов инициативы, это упростит принятие решений. Сейчас собрания зачастую признаются несостоявшимися из-за того, что на них приходит меньше половины собственников.

Секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов пояснил "Уралинформбюро", что нововведение, если оно будет принято, существенно не исправит ситуацию.

"В соответствии с гражданским законодательством, сейчас каждый может дать доверенность, например, старшему по дому, чтобы тот проголосовал на него на общем собрании. То что предлагается сейчас, не повысит посещаемость. Я думаю, что необходимо ввести электронное голосование через Интернет. Сейчас практически в каждой семье есть компьютер. Вот это действительно будет выход", - подчеркнул Полыганов.

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