После работы.

Жители уральской столицы могут отправиться на просмотр квартиры в новостройке без агента по недвижимости. В 19.00 27 июля 2017 года для свободного посещения будет открыта шестая очередь ЖК "Апельсин".

Желающие смогут без предварительных договоренностей осмотреть еще не проданные квартиры, оценить планировочные решения, качество отделки и меблировки - кухонные гарнитуры и шкафы-купе Komandor уже встроены и включены в стоимость жилья, а также задать вопросы представителю застройщика, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

ЖК "Апельсин" находится в одной из самых динамично развивающихся частей Екатеринбурга – на границе района Южного Автовокзала и Юго-Западного микрорайона, на пересечении улиц Московской и Островского. Комплекс полностью готов и заселен, на первых этажах работают магазины и салоны, в закрытом безопасном дворе малыши с удовольствием играют в многочисленных детских городках, а взрослые занимаются спортом на оборудованных площадках и кортах.

Нет и проблем с парковкой - под всей площадью просторного двора размещен подземный паркинг, а по периметру дома – наземные автостоянки. Можно легко обойтись и без машины, ведь до станции метро "Чкаловская" не больше 15 минут пешком.

В последней очереди ЖК "Апельсин" на улице Островского, 7 застройщиком реализованы новые для Екатеринбурга решения. Первый этаж комплекса превращен в зону активности: в просторных светлых холлах оборудованы места для отдыха и детская игровая комната, где можно провести время с ребенком в непогоду.