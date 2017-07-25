Виновным грозит "уголовка".

Расследованием причин массового заболевания детей энтеровирусным менингитом в Нижневартовске занялись следователи. Они проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Ход проверки взял на контроль руководитель следственного управления СКР по округу Анвар Ахмедзянов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В столице Самотлора с мая по июль 2017 года у 62 детей был подтвержден диагноз "энтеровирусный менингит". 24 июля пресс-служба прокуратуры округа сообщила о результатах собственной проверки причин вспышки опасного заболевания. Специалисты надзорного ведомства пришли к выводу, что в образовательных учреждениях не создали безопасные условия обучения и воспитания детей, в том числе не соблюдали санитарные нормы. Руководителям Департамента образования, детской поликлиники и окружной клинической больницы внесены представления. Кроме того, Роспотребнадзор привлек медицинские и образовательные учреждения и должностные лица этих организаций к административной ответственности в виде штрафа.

Следует отметить, что заболеваемость детей энтеровирусным менингитом регистрируется и в других регионах УрФО. Так, на Южном Урале диагноз подтвержден у семерых. В середине июля от опасной инфекции скончался 3-летний детсадовец.

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