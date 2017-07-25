Кто - по расчету, кто - из-за родителей.

Любовь – основная причина вступления в брак. Из-за нее выходят замуж и женятся 82% россиян. Таковы результаты исследования Высшей школой экономики и Российского государственного социального университета, пишут "Известия".

Среди других мотивов брака респонденты назвали желание иметь детей – это важно для 5-6%. 3% опрошенных пожениться заставили родители, еще 2% сделали это по расчету.

Ученые выяснили, что у большинства респондентов надежды на семейное счастье оправдались (79%). А вот 21% молодых семей находится на грани развода.

Большинство молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей (56%). 21% учились вместе в университете. В соцсетях свои половинки нашли 2% опрошенных, передает "Уралинформбюро".