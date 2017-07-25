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Каждый пятый россиянин вступает в брак не по любвиСегодня в 12:11

Кто - по расчету, кто - из-за родителей.

Любовь – основная причина вступления в брак. Из-за нее выходят замуж и женятся 82% россиян. Таковы результаты исследования Высшей школой экономики и Российского государственного социального университета, пишут "Известия".

Среди других мотивов брака респонденты назвали желание иметь детей – это важно для 5-6%. 3% опрошенных пожениться заставили родители, еще 2% сделали это по расчету.

Ученые выяснили, что у большинства респондентов надежды на семейное счастье оправдались (79%). А вот 21% молодых семей находится на грани развода.

Большинство молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей (56%). 21% учились вместе в университете. В соцсетях свои половинки нашли 2% опрошенных, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
енто не новость, а фиг знает что такое Сегодня в 14:05

Чё это журналистов на такие темы потянуло? Кто-то из них пожелал пожаниться или наоборот развестись?

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