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В Магнитогорске реконструируют детский ледовый дворецСегодня в 12:20

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К чемпионату мира по хоккею.

В преддверие нового сезона магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" продолжает реконструкцию детского ледового дворца, построенного в 1997 году.

На катке тренируются воспитанники хоккейной школы "Металлург", которая не раз становилась лучшим учреждением олимпийского резерва России. Из ее стен вышли чемпионы страны и мира, в числе которых один из лучших хоккеистов планеты и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", работы по реконструкции систем детского ледового дворца ведутся не первый год. Полностью обновлены компрессорное оборудование, хоккейная коробка, появилась система осушения воздуха.

В этом году планируется отреставрировать парапеты, обновить входную группу стадиона и завершить работы на крыше. Она впервые за 20 лет подверглась тотальной реконструкции. Кроме того, полностью перестелят асфальт на подъезде к дворцу со стороны улицы Вознесенской и на парковке вокруг здания. Построят прямой пожарный проезд - от главного входа на каток до улицы Сталеваров.

Руководство клуба максимально использует возможности местных подрядчиков. Проект готовил магнитогорский "ГИПРОМЕЗ", подрядчик - компания "Стройкомплекс" (входит в Группу ПАО "ММК"). При реконструкции кровли используется профлист щелковского завода (входит в структуру Торгового дома ММК) из магнитогорского металла.

"В своей работе мы руководствуемся требованиями регламентов КХЛ и ИИХФ. На сегодняшний день, по завершении работ по реконструкции кровли, можно будет сказать: детский дворец полностью готов к проведению всероссийских и международных соревнований. При этом Магнитогорск, не являясь городом-миллионником, по уровню хоккейной инфраструктуры и ее развитости входит в ТОП-5 по всей стране", - рассказал главный инженер АНО ХК "Металлург" Сергей Батищев.

Стоит отметить, что в 2018 году Магнитогорск вместе с Челябинском примут юниорский чемпионат мира по хоккею. Часть игр пройдет в детском ледовом дворце.

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