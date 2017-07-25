Севастополь отказался от курортного сбораСегодня в 12:54
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Чтобы не проиграть туркам.
На российских курортах начали определяться с суммами курортного сбора. Взимать его планируется с мая 2018 года - установленный "потолок" 50 рублей "с носа" в сутки. Платить его будут жильцы отелей и санаториев.
Одним из первых свою позицию высказал Алтайский край, где сбор будет введен только на курорте Белокуриха. Право собирать по 30 рублей человека получат 36 организаций, предоставляющих санаторно-курортные и туристические услуги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АТОР. За год, по расчетам специалистов, удастся накопить 50 миллионов рублей.
В Крыму говорят о 16 миллиардах рублей курортного сбора за грядущие 5 лет. Пока с отдыхающих там планируют взимать по 25-35 рублей в сутки. Причем делать это рекомендуют единоразово - в начале отдыха и сразу за весь срок.
В Севастополе и вовсе отказались от претензий к кошелькам отдыхающих - будущие поборы в условиях конкуренции с Турцией сыграют не в пользу города.
В Краснодарском крае обсуждается возможность уплаты курортного сбора сразу за весь сезон. Размер ставок пока тоже не определен и колеблется в районе 20-30 рублей с человека в сутки. В Сочи не исключают и "нулевой" вариант, что будет на руку главному курорту России в сезон.
В Ставропольском крае "данью" в 30-50 рублей могут обложить исключительно отдыхающих Кавказских минеральных вод. Но и тут на большие сборы не рассчитывают: значительная часть туристов - бюджетники и льготники, которые вообще не будут ничего платить.
Между тем существует вариант, что закон о курортном сборе претерпит некоторые изменения в ходе внесения связанных с ним поправок в Налоговый кодекс РФ.
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