И изменили внешний вид бланков.

С июля 2017 года РЖД изменили внешний вид билетов. Теперь на бланке в виде пиктограмм указывается информация обо всех доступных услугах, а также прописывается местное время (ранее указывалось московское). Пассажирам следует быть внимательнее, чтобы не опоздать на поезд.

Нововведение касается лишь составов дальнего следования. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловской пригородной компании, внешний вид билетов на электрички не поменялся. Там по-прежнему указывается московское время.