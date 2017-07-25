Тренажера-симулятора.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" показала свердловским школьникам, где и как готовят пилотов в Екатеринбурге. Гостями тренажерного центра стали участники проекта "Объединенный школьный медиа-холдинг".

Экскурсию для 10 юных корреспондентов провел директор центра Николай Харитонов. Он показал тренажер-симулятор в действии, кабину самолета и рассказал о навыках, которые отрабатываются пилотами на регулярных занятиях.

Посещение тренажерного комплекса – один из этапов стажировки для будущих журналистов. Они смогли больше узнать про авиационные профессии, чтобы после написать о них очерки и статьи.

"Уральские авиалинии" ежегодно проводят экскурсии для детей, в том числе в рамках программы "Единая промышленная карта", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика. Авиакомпания всегда откликается на подобные проекты, чтобы подрастающее поколение смогло ближе познакомиться с гражданской авиацией.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объемам перевозок. Парк воздушных судов состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus.