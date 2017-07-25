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Microsoft все же сохранит графический редактор PaintСегодня в 14:32

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В Windows Store.

Графический редактор Paint продолжит радовать своих поклонников. В этом корпорация Microsoft заверила пользователей Windows через свой блог, передает "Уралинформбюро".

Приложение перенесут в Windows Store, где его можно будет скачать бесплатно. Некоторые функции старой программы унаследованы приложением по работе с объемными моделями Paint 3D, появившемся в Windows 10 весной 2017 года.

Днем ранее Microsoft заявила, что Paint перейдет в категорию "устаревших" приложений, а его активную разработку прекратят. Из будущих версий Windows редактор и вовсе могут удалить. Также в "расстрельном" списке оказались электронная почта Outlook Express и Reader App.

Стоит отметить, что за 32 года существования Paint обрел множество поклонников по всему миру. Их бурная реакция на закрытие приложения и вынудила Microsoft оставить редактор "в обойме".

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