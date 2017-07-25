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В екатеринбургском Академическом выступит Trubetskoy Сегодня в 14:55

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И "Ногу свело!"

В 294-й день рождения Екатеринбурга, 19 августа, в микрорайоне Академический пройдет масштабный фестиваль #Добрососедство. Площадкой праздника станет перекресток проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина.

Для жителей и гостей будут организованы чемпионат по запуску воздушных змеев, ярмарка, фудкорт с полезной едой и музыкальная программа. На главной сцене выступят сразу два известных хэдлайнера – легендарные рок-группы Trubetskoy и "Ногу свело!".

В день фестиваля пройдет селфи-квест: все желающие получат карты с заданиями, в процессе выполнения которых можно познакомиться с инфраструктурой и достопримечательностями района, а также получить призы.

"Кроме развлекательной и музыкальной составляющей, праздник включит в себя фестиваль ипотеки – проект, который мы делаем с уральскими банками, риэлторами. Гости праздника смогут получить консультации по ипотеке, узнать о выгодных акциях, а также забронировать или приобрести квартиру в Академическом районе по специальной цене, действующей только в День города 19 август", - рассказали "Уралинформбюро" в АО "РСГ-Академическое".

Стоит отметить, что в 2016 году площадку Дня города в Академическом посетили 15 000 человек.

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