При перелете по невозвратному билету.

Министерство транспорта России предложило взимать с пассажиров с невозвратными билетами плату за провоз в салоне самолета верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер. Максимальный вес ручной клади при этом должен составлять 5 килограммов.

Соответствующий проект поправок опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро". Предполагается, что изменения в федеральные авиационные правила станут логическим продолжением новеллы об отмене бесплатного провоза багажа для владельцев невозвратных авиабилетов, которая 20 июля была одобрена Госдумой РФ.

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