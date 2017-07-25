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Россиянам запретят бесплатно брать мобильники и куртки в салон самолетовСегодня в 15:09

При перелете по невозвратному билету.

Министерство транспорта России предложило взимать с пассажиров с невозвратными билетами плату за провоз в салоне самолета верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер. Максимальный вес ручной клади при этом должен составлять 5 килограммов.

Соответствующий проект поправок опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро". Предполагается, что изменения в федеральные авиационные правила станут логическим продолжением новеллы об отмене бесплатного провоза багажа для владельцев невозвратных авиабилетов, которая 20 июля была одобрена Госдумой РФ.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Имярек Сегодня в 15:21

Лишь бы трусы на входе в самолет снимать не заставили.

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