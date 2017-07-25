Каменск-Уральский и Краснотурьинск накрыл смогСегодня в 15:00
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Метеорологи объявили предупреждение.
25 июля 2017 года Каменск-Уральский и Краснотурьинск окутал смог. Объявлены НМУ первой степени опасности, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Там добавили, что дымка над городами связана с неблагоприятными условиями для рассеивания вредных примесей в воздухе. Она продержится ориентировочно до 20.00.
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