Метеорологи объявили предупреждение.

25 июля 2017 года Каменск-Уральский и Краснотурьинск окутал смог. Объявлены НМУ первой степени опасности, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там добавили, что дымка над городами связана с неблагоприятными условиями для рассеивания вредных примесей в воздухе. Она продержится ориентировочно до 20.00.