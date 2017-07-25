Аж на 222 рубля.

1 августа 2017 года работающим российским пенсионерам пересчитают пенсии. Корректировка пройдет автоматически, с заявлениями в Пенсионный фонд РФ обращаться никому не нужно, передает "Уралинформбюро".

Размер прибавки носит сугубо индивидуальный характер и зависит от уровня зарплаты в 2016 году, а точнее от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. "Потолок" ограничен стоимостью трех пенсионных баллов.

"Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за балл, - пояснили "Российской газете" в ПФР. - Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей".

Выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года на уровень фактической инфляции.

Стоит отметить, что на начало 2017 года в Свердловской области насчитывалось 1,23 миллиона пенсионеров по старости. Примерно треть из них продолжает трудиться и достижения пенсионного возраста.