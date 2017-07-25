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Через неделю пенсии работающих пенсионеров вырастутСегодня в 15:35

Аж на 222 рубля.

1 августа 2017 года работающим российским пенсионерам пересчитают пенсии. Корректировка пройдет автоматически, с заявлениями в Пенсионный фонд РФ обращаться никому не нужно, передает "Уралинформбюро".

Размер прибавки носит сугубо индивидуальный характер и зависит от уровня зарплаты в 2016 году, а точнее от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. "Потолок" ограничен стоимостью трех пенсионных баллов.

"Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за балл, - пояснили "Российской газете" в ПФР. - Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей".

Выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года на уровень фактической инфляции.

Стоит отметить, что на начало 2017 года в Свердловской области насчитывалось 1,23 миллиона пенсионеров по старости. Примерно треть из них продолжает трудиться и достижения пенсионного возраста.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ольг Сегодня в 16:06

Мне ,кажется если бы пенсионеры получали достойную пенсию ,то работала небольшая часть пенсионеров ,а пенсия в 10000-12000,00 рублей вынуждает работать , и нашему правительству должно быть стыдно ,что действия его действия и уровень жизни пенсионеров "гонит их на работу" или правительству все равно ? Наверно все равно , увеличиваем пенсионный возраст, не компенсируем пенсии работающим пенсионерам, одни депутаты получают шикарные пенсии "они у власти ,и своя рубаха ближе к телу" ,пенсии им надо платить по среднему по стране ,с профессиональной болезнью "геморрой" выходят на пенсию. Все хвалимся: какая страна большая и богатая , забыли ,что как живут дети и старики

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