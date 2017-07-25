За 3 месяца.

Больше двух сотен тюменцев попали в больницу с менингитом с мая 2017 года. Из них 80 – дошкольники, 86 – школьники, 29 – дети до 3 лет и 16 взрослых. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. Заболеваемость регистрируется в Тюмени, Нижнетавдинском и Тюменском районах.

Кроме того, с диагнозом "энтеровирусная инфекция" в Областной инфекционной клинической больнице сейчас находятся 38 человек. В ведомстве утверждают, что всплеск заболеваемости носит исключительно сезонный характер.