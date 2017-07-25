ЕВРАЗ направил более 14 миллионов рублей на поддержку уральских ученыхСегодня в 16:43
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За несколько лет.
ЕВРАЗ шестой год подряд выступил генеральным партнером конкурса инновационных идей "Минута технославы". В 2017 году студентами, магистрантами ведущих вузов и научных организаций УрО РАН на конкурс было подано порядка 30 проектов. В финал вышли 10 лучших разработчиков в номинациях "Технологические инновации" и "Инновации в социальной сфере".
Победителем в первой номинации стал студент УрФУ Дмитрий Нархов, который представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов. В номинации "Инновации в социальной сфере" победила магистрант УрФУ Юлия Липунцова, которая разработала букварь для детей с аутизмом, передает "Уралинформбюро".
"Уверен, все представленные идеи будут реализованы и в ближайшем будущем окажут положительное влияние на развитие промышленности и социальной сферы уральского региона", - подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов.
Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ мира, финансирование полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии. Стоит отметить, что за несколько лет на эти цели было направлено свыше 14 миллионов рублей.
"Конкурс помогает развивать потенциал молодежи, стимулирует студентов к активной научной и инженерной работе во всех отраслях нашей экономики. Я благодарен ЕВРАЗу за поддержку подобных конкурсов", - отметил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который выступил инициатором проведения конкурса.
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