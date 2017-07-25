Еще восемь человек возили пассажиров без прав.

На Среднем Урале с междугородних и межрегиональных автобусов сняли четырех пьяных водителей. Это произошло во время рейдов, проводившихся инспекторами ГИБДД 8-21 июля 2017 года.

Еще 8 шоферов возили пассажиров с истекшими правами или без необходимой водительской категории. По данным фактам будут проведены проверки, руководителей автопредпредприятий привлекут к ответственности.

Рейды вскрыли и неудовлетворительное состояние транспорта. В 250 автобусах специалисты выявили неисправности, 7 из них пришлось снять с рейсов из-за серьезных проблем с тормозной и рулевой системами. Сейчас машины находятся на спецстоянках.

Также в ходе операций было обнаружено более 1100 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов и должностными лицами автопредприятий, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В Екатеринбурге ситуация не лучше. Там с начала 2017 года было выявлено 273 неисправных машины, к административной ответственности привлечено 3 мигранта-бесправника. Один водитель сел за руль, будучи лишенным удостоверения.