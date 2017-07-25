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Выпускники бегут из Зауралья и ЮгрыСегодня в 17:38

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В Екатеринбург и Москву.

Больше половины российских выпускников уезжают из регионов, где получали высшее образование, в поисках работы. К такому выводу пришли в НИИ "Высшая школа экономики", проанализировав образовательную миграцию в стране.

Свердловская область вошла в четверку субъектов страны, которые притягивают выпускников и школ, и вузов. Здесь можно получить хорошее высшее образование или найти работу по специальности. Также в категории "магнитов" значатся Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Татарстан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе НИИ ВШЭ.

Большая часть российских регионов, в том числе Тюменская область, отнесена к "транзитам". Вчерашние школяры едут туда поступать в вузы, а после их окончания отправляются искать лучшей доли дальше.

В группе "замкнутых" субъектов РФ, где нет популярных вузов, но есть перспективы для трудоустройства, оказался Пермский край.

"Экспортерами" будущих студентов и молодых специалистов среди прочих оказались Югра и Курганская область. Выпускников в этих регионах не привлекают ни вузы, ни возможности трудоустройства. Каждый второй, получивший диплом, уезжает в поисках работы.

Южный Урал вошел в группу так называемых пограничных территорий, где сложно определить направление движения потоков выпускников. Например, в Челябинской области много востребованных вузов, однако окончившие их молодые специалисты не остаются в регионе.

На Ямале ситуация обратная: там нет своих сильных вузов - абитуриентов набирают филиалы учреждений из столичных регионов. Между тем в Заполярье за "длинным рублем" по-прежнему стекается молодежь со всей страны.

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