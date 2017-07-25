Главное - пить после, а не до ее получения.

Спиртное улучшает память даже в домашних условиях. Этот тезис на деле доказали исследователи из Эксетерского университета. Материалы их экспериментов размещены в журнале Scientific Reports.

Оказалось, что употребляющие алкоголь после обучения запоминают информацию лучше, чем непьющие вообще, вне зависимости от места приема спиртного.

В эксперименте приняли участие 88 человек 18-54 лет, в основном мужчины. В домашних условиях они должны были запомнить слова, которые похожи на настоящие, но содержат лишние буквы (например, frenzylk от слова frenzy, ярость). После этого 44 респондентам предложили в течение двух часов "набраться" так, как они посчитают нужным. Затем им предложили запомнить несколько изображений и разрешили продолжить возлияния.

На следующее утро все они прошли тест на память. Оказалось, что выпившие за вечер около стакана водки запомнили больше слов, чем вообще не пившие спиртного. А вот картинки отложились у них в памяти гораздо хуже, передает "Уралинформбюро".

Психологи предполагают, что "алкогольное" улучшение памяти связано с влиянием спиртного на процессы, происходящие в мозге во время сна.