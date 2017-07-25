На проблему указала федеральная инспекция ОНФ.

Власти Свердловской области до октября 2018 года отремонтируют улицы Екатеринбурга, нанесенные жителями на "Карту убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом заявил министр транспорта и связи региона Василий Старков в ходе совместного рейда с федеральными экспертами "Дорожной инспекции ОНФ", который прошел в уральской столице 25 июля 2017 года.

Оценке подверглись участки дорог на Белинского в районе пересечения с Авиационной, Шефской и Бакинских Комиссаров. Именно эти объекты, по мнению горожан, заслуживают наибольшего внимания и качественного ремонта в ближайшее время, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики правительства Среднего Урала.

"Сегодняшний объезд подтвердил объективность оценки, которая проводится с учетом общественного мнения. Мы с экспертами ОНФ, членами нашей субъектовой группы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" идентифицировали участки дорог как те, где срочно требуется ремонт. Мы на следующий год будем включать эти объекты в программу комплексного развития, и до октября 2018 года работы по замене дорожного покрытия на этих участках будут завершены", - пояснил Старков.

По словам федерального эксперта "Дорожной инспекции ОНФ" Дмитрия Цопова, Свердловская область выгодно отличается от других территорий - здесь всегда удается оперативно включить "убитые" дороги в план ремонтных работ.

Стоит отметить, что программа "Безопасные и качественные дороги" предусматривает приведение в надлежащее состояние 1300 километров трасс различного значения в рамках Екатеринбургской агломерации. В 2017 году на дороги столицы Урала и еще 17 населенных пунктов будет направлено более 2,7 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей – средства региональной казны, 1,2 миллиарда рублей – федерального бюджета.

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