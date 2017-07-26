Финал конкурса состоится 12 мая.

Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне. Такое решение было принято Национальным телевидением Португалии и Европейским вещательным союзом, пишут СМИ.

Сообщение о выборе города, где пройдет международный песенный конкурс, 25 июля также было размещено в Twitter мероприятия.

Полуфиналы Евровидения пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая, передает "Уралинформбюро".

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве. Россия участия в нем не принимала, поскольку украинские власти запретили въезд в страну Юлии Самойловой.