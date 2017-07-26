×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Лиссабон примет Евровидение-2018Сегодня в 08:15

  • Текст

Финал конкурса состоится 12 мая.

Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне. Такое решение было принято Национальным телевидением Португалии и Европейским вещательным союзом, пишут СМИ.

Сообщение о выборе города, где пройдет международный песенный конкурс, 25 июля также было размещено в Twitter мероприятия.

Полуфиналы Евровидения пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая, передает "Уралинформбюро".

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве. Россия участия в нем не принимала, поскольку украинские власти запретили въезд в страну Юлии Самойловой.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×