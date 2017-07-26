Средний Урал вошел в ТОП-10 по количеству жалоб на коллекторовСегодня в 08:57
- Текст
Среди российских регионов.
Свердловская область заняла девятое место среди регионов по количеству жалоб на коллекторов. На Средний Урал приходится 2,34% всех обращений, передает "Уралинформбюро"
На первом месте - Москва (14,21%), на втором - Санкт-Петербург (8,65%). Третья строчка досталась Подмосковью (6%), пишут "Известия" со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.
Общее число жалоб на коллекторов в течение первой половины 2017 года увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 2,5 тысячи. По мнению экспертов, это связано с тем, что должники все более активно пользуются правами, которые дает им 230-ФЗ о защите прав заемщиков. Зачастую их жалобы необоснованы.
Рейтинг самых грубых "вышибал" возглавили представители Республики Крым. На втором месте - Костромская область, на третьем - Мордовия.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:02
"Оккупация Крыма" помешала россиянину улететь в Атланту
В дело вмешалось посольство России в США.Сегодня в 09:54
Коммунальщики загадили стоками реку Серга
На директора МУПа завели дело.Сегодня в 09:48
В Нягани нашли труп мужчины
В квартире.Сегодня в 09:45
Российских стритрейсеров оставят без автомобилей
И свободы.Сегодня в 09:42
В Буланаше во время капремонта на многодетную семью рухнул потолок
Его никто не восстанавливает.Сегодня в 09:39
В Тюмени изъяли 159 единиц оружия
Возбуждено 2 уголовных дела.Сегодня в 09:09
МРСК Урала обновила подстанцию в Челябинске
За 350 миллионов рублей.Сегодня в 09:07
Отцу 145 детей грозит тюрьма за многоженство
В Канаде.Сегодня в 08:57
Средний Урал вошел в ТОП-10 по количеству жалоб на коллекторов
Среди российских регионов.Сегодня в 08:39
Сразу 3 авто сгорели на парковке в Екатеринбурге
За ночь.Сегодня в 08:30
Екатеринбуржцам с Циолковского "прописали" горячие ванны
Теплоэнергетики.Сегодня в 08:15
Лиссабон примет Евровидение-2018
Финал конкурса состоится 12 мая.25 июля в 19:54
Мать пермского Люцифера попала под "уголовку"
За нападение на мужа.25 июля в 19:40
В Челябинске под окнами ГИБДД произошла страшная авария
Погиб человек.25 июля в 19:21
Самые "убитые" дороги Екатеринбурга отремонтируют к концу 2018 года
На проблему указала федеральная инспекция ОНФ.
Главные новости
- Сегодня в 09:54Коммунальщики загадили стоками реку Серга
- Сегодня в 09:42В Буланаше во время капремонта на многодетную семью рухнул потолок
- Сегодня в 08:30Екатеринбуржцам с Циолковского "прописали" горячие ванны
- 25 июля в 19:54Мать пермского Люцифера попала под "уголовку"
- 25 июля в 18:46В Челябинске на стройплощадке рухнул башенный кран
Аналитика
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".
Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
Он обойдется в сотни миллионов рублей.
Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"
На Урале за нее встали горой.