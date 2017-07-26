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Средний Урал вошел в ТОП-10 по количеству жалоб на коллекторовСегодня в 08:57

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Среди российских регионов.

Свердловская область заняла девятое место среди регионов по количеству жалоб на коллекторов. На Средний Урал приходится 2,34% всех обращений, передает "Уралинформбюро"

На первом месте - Москва (14,21%), на втором - Санкт-Петербург (8,65%). Третья строчка досталась Подмосковью (6%), пишут "Известия" со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

Общее число жалоб на коллекторов в течение первой половины 2017 года увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 2,5 тысячи. По мнению экспертов, это связано с тем, что должники все более активно пользуются правами, которые дает им 230-ФЗ о защите прав заемщиков. Зачастую их жалобы необоснованы.

Рейтинг самых грубых "вышибал" возглавили представители Республики Крым. На втором месте - Костромская область, на третьем - Мордовия.

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