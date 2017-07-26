В Канаде.

В Канаде 61-летнего Уинстона Блэкмора признали виновным в многоженстве. Соответствующий вердикт вынес Верховный суд провинции Британская Колумбия.

Как сообщает The Telegraph, подсудимый, проживающий в общине мормонов, за 25 лет взял в жены 24 женщины, от которых у него 145 детей.

Примечательно, что обвинительный приговор был вынесен и бывшему шурину Блэкмора – 53-летнему Джеймсу Олеру, который был женат 5 раз.

В соответствии с законами провинции, мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 5 лет, передает "Уралинформбюро".