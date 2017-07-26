Российских стритрейсеров оставят без автомобилейСегодня в 09:45
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И свободы.
Российские парламентарии намерены ужесточить наказание для стритрейсеров, устраивающих незаконные гонки на улицах городов.
Разработкой соответствующего законопроекта займется специально созданная рабочая группа, первое заседание которой пройдет 26 июля 2017 года, сообщили "Известиям" в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
По словам руководителя группы Анатолия Выборного, одной из мер борьбы с гонщиками может стать распространение на них статьи "Хулиганство": "Считаю целесообразным подумать о том, чтобы предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства".
Кроме того, рассматривается вариант введения ответственности - вплоть до уголовной – за организацию и участие в гонках, нарушающих правила проведения спортивно-массовых мероприятий.
Мнения экспертов по данному вопросу разделились. Одни считают, что наказывать стритрейсеров можно и в рамках действующего законодательства, поскольку действия гонщиков на дороге – совокупность нарушений правил дорожного движения. Другие уверены, что со стритрейсингом нужно не бороться, а "возглавить и урегулировать" это явление: создавать для молодежи доступную инфраструктуру и проводить официальные чемпионаты.
Ожидается, что рабочая группа представит итоги своей работы в начале осенней сессии, передает "Уралинформбюро".
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