На директора МУПа завели дело.

МУП "Тепловые сети Верхние Серги" залили реку Серга стоками. При этом коммунальщики вообще не имели разрешения на сброс. Соответственно, и нормативы на это им никто не согласовывал.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, предприятие получало только лицензию на добычу питьевых подземных вод на Цыбихинском месторождении для водоснабжения поселка Верхние Серги.

Прокуроры внесли представление директору МУПа Александру Фадееву. Также в отношении него возбуждено административное дело по ст.7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По последней статье заведено дело и на МУП.