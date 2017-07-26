"Уральские зори" соберут юных певцовСегодня в 15:28
- Текст
И любителей детских песен.
26-28 июля 2017 года на базе ДООЦ "Уральские зори" пройдет Всероссийский межнациональный фестиваль детских песен и традиционных искусств народов России "Край, в котором ты живешь".
Организаторами мероприятия выступают Творческий центр Юрия Энтина и Детский оздоровительно-образовательный комплекс ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
Среди гостей будут детский композитор Григорий Гладков и авторы проекта, учредители фестиваля Константин Мулин и Вера Хруст.
"Край, в котором ты живешь" помогает выявлять и поддерживать дарования в жанре детской песни, обогащать репертуар коллективов и отдельных исполнителей произведениями разных народов России. В рамках фестиваля происходит обмен опытом руководителей и налаживание творческих связей между коллективами Челябинской области и Уральского федерального округа. Проводятся совместные творческие программы с участием детей разных национальностей.
Стоит отметить, что фестиваль проходит при поддержке комитета по делам национальностей Госдумы, Федерального агентства по делам национальностей, Министерства культуры России, Международного содружества лагерей ICF и Российской ассоциации лагерей "Содействие детскому отдыху".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:46
Екатеринбуржцы предпочитают "мобильные" платежи
И онлайн-шопинг.Сегодня в 19:32
Телефон "загнал" юную екатеринбурженку под колеса иномарки
Девушка не заметила машину.Сегодня в 19:15
Екатеринбургское ТСЖ грозит судом "Синаре"
И требует новых слушаний.Сегодня в 19:12
"Тюмень Водоканалу" запретили сбрасывать в Туру стоки с яйцами гельминтов
Вызывающими описторхоз.Сегодня в 19:04
Работники асбестовского кирпичного завода дождались зарплаты
Спасибо Генпрокуратуре РФ.Сегодня в 18:48
В Прикамье готовятся объявить режим ЧС
Чтобы помочь аграриям.Сегодня в 18:42
Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за сутки
Распорядился глава МВД РФ.Сегодня в 18:26
Участники голодовки в тагильской ИК-5 взялись за ложки
И отправились в столовую.Сегодня в 18:18
Маслянистое пятно на пруду в Екатеринбурге заинтересовало прокуратуру
И Росприроднадзор.Сегодня в 17:47
Повторный суд по делу бизнесмена Кретова стартует 31 июля
Его обвиняют по 3 статьям.Сегодня в 17:45
В Миассе повязали двух мужчин с 5 кило "синтетики"
Им грозит пожизненное.Сегодня в 17:39
Нижневартовский стрелок арестован
До середины сентября.Сегодня в 17:11
За Куйвашева подписались депутаты 90 свердловских территорий
Он подал документы в избирком.Сегодня в 16:49
"Уралвагонзавод" вернул рабочим незаконно удержанные деньги
Под давлением суда.Сегодня в 16:46
В челябинской больнице пациентам давали суп с червями
По примеру детского сада.
Главные новости
- Сегодня в 18:42Уголовные дела о гибели детей в ДТП будут возбуждать за сутки
- Сегодня в 16:49"Уралвагонзавод" вернул рабочим незаконно удержанные деньги
- Сегодня в 16:00Рабочего Высогорского ГОКа в Нижнем Тагиле раздавило плитой
- Сегодня в 15:33Свердловские промышленники готовы заменить Siemens
- Сегодня в 14:51Уголовное дело Улюкаева передали в Генпрокуратуру РФ
Аналитика
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".
Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
Он обойдется в сотни миллионов рублей.
Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"
На Урале за нее встали горой.