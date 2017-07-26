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"Уральские зори" соберут юных певцовСегодня в 15:28

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И любителей детских песен.

26-28 июля 2017 года на базе ДООЦ "Уральские зори" пройдет Всероссийский межнациональный фестиваль детских песен и традиционных искусств народов России "Край, в котором ты живешь".

Организаторами мероприятия выступают Творческий центр Юрия Энтина и Детский оздоровительно-образовательный комплекс ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.

Среди гостей будут детский композитор Григорий Гладков и авторы проекта, учредители фестиваля Константин Мулин и Вера Хруст.

"Край, в котором ты живешь" помогает выявлять и поддерживать дарования в жанре детской песни, обогащать репертуар коллективов и отдельных исполнителей произведениями разных народов России. В рамках фестиваля происходит обмен опытом руководителей и налаживание творческих связей между коллективами Челябинской области и Уральского федерального округа. Проводятся совместные творческие программы с участием детей разных национальностей.

Стоит отметить, что фестиваль проходит при поддержке комитета по делам национальностей Госдумы, Федерального агентства по делам национальностей, Министерства культуры России, Международного содружества лагерей ICF и Российской ассоциации лагерей "Содействие детскому отдыху".

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