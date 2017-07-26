"Лаборатория Касперского" подарит миру бесплатный антивирусСегодня в 10:11
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В пику "дырявым подделкам".
"Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатного антивируса, доступного пользователям по всему миру.
"Есть отличная новость – мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free!", - говорится в заявлении гендиректора компании Евгения Касперского.
По его словам, установка бесплатного антивируса будет позитивно влиять на качество защиты пользователей, поскольку у многих из них нет денег на премиальную защиту, и они вынуждены пользоваться "дырявыми подделками".
Запуск бесплатного антивируса пройдет поэтапно, передает "Уралинформбюро". Первыми программу опробуют жители США, Канады и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а до конца года она станет доступной по всему миру.
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