В пику "дырявым подделкам".

"Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатного антивируса, доступного пользователям по всему миру.

"Есть отличная новость – мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free!", - говорится в заявлении гендиректора компании Евгения Касперского.

По его словам, установка бесплатного антивируса будет позитивно влиять на качество защиты пользователей, поскольку у многих из них нет денег на премиальную защиту, и они вынуждены пользоваться "дырявыми подделками".

Запуск бесплатного антивируса пройдет поэтапно, передает "Уралинформбюро". Первыми программу опробуют жители США, Канады и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а до конца года она станет доступной по всему миру.