Горожане негодуют.

Курган занял 93 место из 100 возможных в рейтинге качества предоставляемых услуг ЖКХ. Местные жители возмущены плохой уборкой придомовых территорий, недостаточным освещением улиц, а также задержками сроков ремонта многоквартирных домов.

В число аутсайдеров из уральских городов также вошли Челябинск (71 место), Пермь (67 место) и Нижний Тагил (62 место).

В середине рейтинга - Магнитогорск (43 место) и Екатеринбург (42 место), пишут "Известия" со ссылкой на исследование портала Domofond.ru.

Нижневартовск, Сургут и Тюмень - на 1, 2 и 4 местах соответственно, передает "Уралинформбюро".

Опрос проводился среди 258 тысяч жителей 100 российских городов. В среднем по стране россияне поставили коммунальщикам 5 баллов из 10.