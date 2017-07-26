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"Вице-премьерное творчество": Рогозин ударился в поэзиюСегодня в 10:35

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В рабочих поездках они пишет песни.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин сочинил "веселую песню о грустной истории юношеской любви". Об этом политик сообщил на своей странице Twitter.

"По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории", - пояснил вице-премьер.

Примечательно, что на творение новоявленного поэта-песенника под названием "Ленка-енка" уже создан клип. Увы, без личного участия Рогозина: видеоряд из кадров советских фильмов смонтировала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, а автором музыки выступил композитор Андрей Ктитарев. Кто исполняет песню на стихи политика, не уточняется.

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