Чтобы "вырасти" в два раза.

В Екатеринбурге начался демонтаж здания школы №80, расположенной на улице Калинина (Уралмаш). Это первый этап запланированной реконструкции одной из старейших школ уральской столицы, в ходе которой площадь учреждения будет расширена вдвое, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно данным портала госзакупок, общая стоимость работ по демонтажу здания и подготовке территории строительства объекта составит 23,428 миллиона рублей. В качестве подрядчика выступает компания "Атомстройкомплекс", выигравшая электронный аукцион в июне 2017 года.

Подготовка площадки под новое строительство будет вестись в течение 5 месяцев. В ходе работ планируется снести старые деревья, отключить и демонтировать подземные инженерные сети и снести существующее здание.

Школа № 80, построенная в 1930 годы, была признана аварийной еще в 2013-м. По планам чиновников ее реконструкция должна быть завершена в 2019 году. В обновленном здании разместятся большой и малый спортивные залы, столовая, кухня, набор классов и подсобные помещения. Начальная школа будет иметь свой блок и огражденное место для прогулок. Вместимость школы увеличится с нынешних 450 до 825 учебных мест.

Стоимость всего цикла работ, включая снос старого и строительство нового здания, — 780,5 миллиона рублей. Большая часть из них (550 миллионов рублей) выделяется их федерального бюджета в рамках госпрограммы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях".