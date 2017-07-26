С трех курортов.

Свердловчане не могут вернуться в Кольцово с трех курортов, передает "Уралинформбюро".

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, почти на 11 часов задерживается прилет лайнера авиакомпании Ellinair из греческого города Салоники. На 6,5 часа перенесено прибытие самолета "России" из Сочи, с опозданием более чем в 7 часов вернется борт Azur Air из турецкой Антальи.

Из-за позднего прибытия лайнеров их вылет также отложен.