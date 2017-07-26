На следующей неделе.

1 августа 2017 года в Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость билета увеличится с 20 до 23 рублей.

Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель аппарата ООО "ЧелябГЭТ" Сергей Слесаренко, решение сейчас обсуждается чиновниками. Транспортники ждут официального постановления. По их словам, реальная стоимость проезда в городе даже выше 23 рублей.

Стоит отметить, что проезд в столице Южного Урала в последний раз поднимали в 2015 году - с 15 до 20 рублей.