×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэр Миасса искупался в "опасном" ТургоякеСегодня в 11:23

  • Текст

Чтобы проверить жалобы.

Глава Миасса Геннадий Васьков решил на себе проверить качество воды в Тургояке. Ранее в социальных сетях появились многочисленные жалобы на сыпь после купания в одном из самых чистых озер Южного Урала.

В интервью местному телеканалу Васьков заявил, что уже съездил на водоем и окунулся: "Вроде живой, здоровый. Обычная вода. Да, где-то местами ощущение, что есть некая пыльца на поверхности воды. Но сейчас у нас идет пора цветения хвойных деревьев. Считаю, что есть индивидуальная реакция организма на те или иные проявления, на укусы, на лучи солнечного света, она у всех разная".

Аллергию на цветение сосен как вероятную причину сыпи называют и местные медики. Среди других версий: аллергия на фито- или зоопланктон, энтеровирусная инфекция и заболевания, переносимые птицами. Областное управление Роспотребнадзора сейчас проводит анализ воды. Проверки в июне не показали каких-либо отклонений.

29 июля на озере планируется спортивное мероприятие "Заплыв чистой воды". Отменять его местная администрация не планирует. Но на берегу уже начали устанавливать плакаты с предупреждение о возможной опасности, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Челябинцы покрылись сыпью после купания в Тургояке

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×