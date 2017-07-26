×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Добросовестным покупателям оставят "нехорошие" квартирыСегодня в 11:34

  • Текст

Если они не знали о махинациях.

Новых хозяев незаконно перепроданного жилья не будут лишать недвижимости по искам госорганов и местных властей. Минэкономразвития разработало проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс РФ, передает "Уралинформбюро".

Сейчас в случае незаконной продажи жилья, которое должно было принадлежать госорганам или местным властям, в частную собственность недвижимость могут забрать у покупателя. При этом сроки давности для подачи иска ни кем не определены.

Изменения в ГК РФ запрещают изымать жилье в подобных ситуациях, если последний хозяин получил его безвозмездно, например, получил в дар. На случаи, когда квартира незаконно выбыла из владения физического лица, сила поправок не распространяется.

Госороганы получат право истребовать свои потери с виновных лиц, в том числе незаконно приватизировавших жилье, подделавших завещание или вступивших в фиктивный брак, уточняется в пояснительной записке.

Что делать с теми, кто уже утратил такое жилье, в документе не уточняется.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×