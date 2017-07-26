Если они не знали о махинациях.

Новых хозяев незаконно перепроданного жилья не будут лишать недвижимости по искам госорганов и местных властей. Минэкономразвития разработало проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс РФ, передает "Уралинформбюро".

Сейчас в случае незаконной продажи жилья, которое должно было принадлежать госорганам или местным властям, в частную собственность недвижимость могут забрать у покупателя. При этом сроки давности для подачи иска ни кем не определены.

Изменения в ГК РФ запрещают изымать жилье в подобных ситуациях, если последний хозяин получил его безвозмездно, например, получил в дар. На случаи, когда квартира незаконно выбыла из владения физического лица, сила поправок не распространяется.

Госороганы получат право истребовать свои потери с виновных лиц, в том числе незаконно приватизировавших жилье, подделавших завещание или вступивших в фиктивный брак, уточняется в пояснительной записке.

Что делать с теми, кто уже утратил такое жилье, в документе не уточняется.